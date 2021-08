Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann lâche un message fort sur son avenir !

Publié le 18 août 2021 à 17h00 par T.M.

Alors qu’Antoine Griezmann vient de disputer son 100ème sous le maillot du FC Barcelone, il ne compte pas s’arrêter là.

Aujourd’hui, Antoine Griezmann est toujours un joueur du FC Barcelone. Pourtant, il y a quelques semaines encore, cela est loin d’être gagné. En effet, alors que le Français est sous contrat jusqu’en 2024 avec le club catalan, il était poussé vers la sortie, afin notamment de faire de la place pour Lionel Messi. Entre temps, les choses ont bien évolué puisque l’Argentin a rejoint le PSG et désormais, Griezmann est l’un des leaders offensifs du groupe de Ronald Koeman. D’ailleurs, l’ancien de l’Atlético de Madrid l’a fait savoir, il ne compte pas partir de sitôt…

« J’espère pouvoir en disputer encore 100 de plus »