Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cristiano Ronaldo tente un grosse manœuvre !

Publié le 18 août 2021 à 16h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme une piste à l’étude pour le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo aurait bel et bien été proposé au club de la capitale par son agent, Jorge Mendes.

« Je romps mon silence maintenant pour dire que je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et mon travail, engagé et préparé à relever tous les défis auxquels je dois faire face. Tout le reste ? Tout le reste ne sont que des paroles », a indiqué Cristiano Ronaldo mardi sur son compte Instagram au sujet de son avenir, alors que l’attaquant portugais de la Juventus est annoncé vers le PSG et le Real Madrid. Et malgré ce discours de façade, il semblerait que l’avenir de CR7 puisse effectivement s’écrire loin de la Juve…

Mendes aurait proposé Ronaldo au PSG