Mercato : PSG, Real Madrid... Cristiano Ronaldo sort du silence sur son avenir !

Publié le 17 août 2021 à 21h15 par D.M.

Alors que les rumeurs se sont fait nombreuses ce mardi au sujet de son avenir incertain à la Juventus, Cristiano Ronaldo a tenu à poster un message sur les réseaux sociaux

L’avenir de Cristiano Ronaldo est au centre des spéculations. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, le joueur de 36 ans a été lié à plusieurs cadors européens. Selon certains médias, le PSG pourrait le recruter en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. A en croire la presse espagnole, Ronaldo pourrait bien faire son retour au Real Madrid. Et de son côté, le Corriere dello Sport en Italie annonce que ses services ont été proposés à Manchester City. Les rumeurs sont donc nombreuses au sujet de CR7. Ce mardi soir, l’attaquant portugais a posté un long message sur les réseaux sociaux afin de s’exprimer sur son avenir et mettre les choses au clair.

« Je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom »