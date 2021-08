Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les chemins mènent au PSG pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 17 août 2021 à 16h30 par T.M.

Malgré la dernière arrivée de Lionel Messi, le PSG pourrait ne pas en rester là et pourrait réaliser l’incroyable scénario de réunir La Pulga et Cristiano Ronaldo. En effet, le joueur de la Juventus n’a jamais été aussi proche du club de la capitale et tout semble indiquer qu’il s’en rapprocherait un peu plus…

En 2011, l’un des rêves des Qataris au moment de racheter le PSG était de recruter Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Si cela semblait longtemps impossible, il aura donc fallu attendre 10 ans pour voir l’Argentin débarquer au Parc des Princes. Profitant des problèmes du FC Barcelone, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont réalisé l’un des plus grands coups de l’histoire du football avec l’arrivée de Messi, qui a paraphé un contrat de 2 ans avec une troisième année en option. Avant d’acter le renfort de La Pulga, le nom de Cristiano Ronaldo a également longtemps résonné aux abords du Parc des Princes. N’ayant plus qu’un an de contrat à la Juventus, le Portugais voudrait aller voir ailleurs, mais avec la récente arrivée de Lionel Messi au PSG, un transfert de Cristiano Ronaldo semblait complexe. Pour autant, il ne serait clairement pas impossible, surtout si Kylian Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid d’ici la fin du mois d’août. De quoi laisser la porte ouverte à un incroyable duo entre le sextuple et le quintuple Ballon d’Or.

Le PSG comme unique solution ?