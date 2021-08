Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable mise au point d’Ancelotti pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 août 2021 à 14h15 par T.M. mis à jour le 17 août 2021 à 14h16

Ce mardi, en Espagne, on annonce que Carlo Ancelotti aurait pris contact avec Cristiano Ronaldo pour le faire revenir au Real Madrid. De quoi faire directement réagir l’entraîneur merengue.

Alors que Cristiano Ronaldo avait tout connu au Real Madrid, il avait décidé de rejoindre la Juventus en 2018. Mais aujourd’hui, le Portugais, encore sous contrat jusqu’en 2022, chercherait à quitter le Piémont. Alors que son nom revient énormément au PSG, l’idée d’un retour au Real Madrid fait également son chemin en Espagne. D’ailleurs, ces dernières heures, El Chiringuito a lâché une énorme information concernant CR7, assurant Carlo Ancelotti souhaitait le retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Et pour cela, l’Italien aurait initié les contacts avec son ancien joueur.

« Je n’ai jamais envisagé de le recruter »

Ce mardi après-midi, Carlo Ancelotti a directement tenu à répondre à ces bruits en Espagne concernant Cristiano Ronaldo. Et c’est sur Twitter que l’entraîneur du Real Madrid a directement mis les choses au point. « Cristiano est une légende du Real Madrid et il a tout monde respect et mon affection. Je n’ai jamais envisagé de le recruter », a posté Ancelotti.