Mercato - PSG : Leonardo connait déjà le verdict pour Ronaldo !

Publié le 17 août 2021 à 13h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo voudrait quitter la Juventus cet été. Toutefois, La Vieille Dame ne l'entendrait pas de cette oreille. Selon la presse italienne, les Bianconeri, qui n'auraient reçu aucune offre pour CR7, compterait le conserver cet été.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité au mois de mai, Cristiano Ronaldo envisage de quitter la Juventus depuis plusieurs mois. Et à en croire Il Corriere dello Sport , CR7 se serait décidé à plier bagages lors de ce mercato estival. Alors que le PSG est prêt à former un trio Ronaldo-Messi-Neymar en cas de départ de Kylian Mbappé, l'Inter Miami lui prépare un sale coup. Selon nos informations du 7 aout, la franchise de David Beckham a lancé les grandes manoeuvres pour s'offrir les services de Cristiano Ronaldo. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, Jorge Mendes aurait proposé son poulain à Manchester City d'après Il Corriere dello Sport . Malgré tout, la star portugaise ne devrait pas quitter la Juventus cet été.

Cristiano Ronaldo parti pour rester à la Juve ?