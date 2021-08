Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Ronaldo !

Publié le 17 août 2021 à 9h10 par A.D.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo voudrait partir dès cet été. Dans cette optique, Jorge Mendes l'aurait proposé à Manchester City.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Cristiano Ronaldo envisage un départ de la Juventus depuis plusieurs mois. Dans cette optique, ses représentants ont commencé à préparer le terrain en vue d'un possible départ il y a plusieurs semaines. Alerté par la situation de Cristiano Ronaldo, le PSG se verrait bien faire un incroyable doublé Messi-Ronaldo en cas de départ de Kylian Mbappé cet été, mais il serait soumis à une lourde concurrence pour le Portugais. Selon nos informations, l'Inter Miami s'active pour s'offrir les services de Cristiano Ronaldo, contrairement à l'AS Monaco. Et à en croire la presse italienne, Manchester City représenterait également un danger pour Leonardo aujourd'hui.

Mendes en pourparlers avec Guardiola pour Ronaldo ?