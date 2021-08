Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après Messi, quelle sera la prochaine recrue du PSG ?

Publié le 17 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Malgré l'arrivée de cinq renforts d'envergure cet été, le PSG va-t-il encore recruter d'ici le 31 août ?

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a frappé très fort en attirant Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi. Un recrutement très impressionnant surtout que sur les cinq recrues, seul l'international marocain a été transféré. Le latéral droit a débarqué en provenance de l'Inter Milan pour environ 60M€ tandis que les quatre autres nouveaux Parisiens sont arrivés libres. Mais le mercato du PSG est-il terminé ? La question a récemment été posée à Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de L'Equipe . Et le président du PSG ne fermait aucune porte : « Je ne sais pas. On va voir. » Mais quel joueur pourrait débarquer d'ici le 31 août ?

Le PSG actif dans les dernières heures du mercato ?