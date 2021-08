Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connaît déjà la réponse pour Paul Pogba…

Publié le 17 août 2021 à 19h30 par Th.B.

Avant la clôture du mercato estival, Leonardo songerait à frapper un dernier gros coup sur le marché et potentiellement avec la venue de Paul Pogba. Cependant, le PSG pourrait voir tout effort s’avérer être vain. Explications.

En cette fin de mercato, après avoir recruté pas moins de cinq éléments de premier choix, Leonardo se pencherait sur la question des ventes. De Layvin Kurzawa à Thilo Kehrer en passant par Julian Draxler, les options du directeur sportif ne sont pas légion. Néanmoins, le club de la capitale s’est engagé auprès de la DNCG qu’il dégraisserait considérablement son effectif afin de présenter un certain équilibre. De quoi fermer la porte à toute arrivée surprise après le gros coup Lionel Messi ? Pas vraiment à en croire L’Équipe qui a confié dans ses colonnes du jour ce mardi que les dirigeants du PSG prendraient en compte une tentative pour Paul Pogba ou Eduardo Camavinga. Bien que l’option du milieu de terrain semble être la plus accessible et de ce fait celle qui est la plus facilement réalisable, le directeur sportif du PSG pourrait opter pour Pogba et serait d’ailleurs prêt à casser sa tirelire pour parvenir à ses fins.

Le PSG veut casser sa tirelire pour Pogba !

C’est en effet l’information que The Independent a communiqué lundi matin. Afin de prendre de vitesse le Real Madrid qui souhaiterait l’attirer à l’expiration de son contrat à Manchester United en juin 2022 au même titre que Kylian Mbappé et en actant le transfert d’Erling Braut Haaland selon The Daily Star, The Independent a expliqué que le PSG prévoirait d’offrir un pont d’or à Pogba. En effet, un salaire hebdomadaire de 600 000€ lui serait attribué s’il décidait de rejoindre le Paris Saint-Germain plutôt que le Real Madrid ou le FC Barcelone, un challenge en Espagne semblant à ce jour sa priorité. Cependant, il ne faudrait pas enterrer Manchester United et une éventuelle prolongation.

« Nous n’assistons pas à une situation à la (Harry) Kane où il veut quitter le club »