Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, Leonardo a pris sa décision pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 août 2021 à 19h10 par A.D.

Alors qu'il vient de recruter Lionel Messi, Leonardo n'aurait pas l'intention de se jeter sur Cristiano Ronaldo lors de ce mercato estival. Le directeur sportif du PSG voudrait à tout prix conserver Kylian Mbappé, malgré la fin de son bail le 30 juin.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas pu prolonger avec son club de toujours. Dans cette optique, le PSG a sauté sur l'occasion et en seulement quelques jours, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont pu officialiser la signature de La Pulga . Alors que Lionel Messi vient de rejoindre Paris, le directeur sportif et le président du PSG auraient pris une décision définitive concernant Cristiano Ronaldo.

Avec l'arrivée de Messi, le PSG oublie Ronaldo et retient Mbappé