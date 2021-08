Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Ronaldo met la pression sur Leonardo !

Publié le 17 août 2021 à 16h15 par A.D.

Alors que le PSG vient de recruter Lionel Messi, Jorge Mendes aurait proposé Cristiano Ronaldo à Manchester City. Une manière de mettre la pression sur Leonardo et de le pousser à passer à l'action dès cet été.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Cristiano Ronaldo se pose des questions quant à son avenir depuis de longues semaines et envisage un départ de la Juventus. Et alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dans un avenir proche, Leonardo n'est pas contre l'idée de réaliser le double coup Messi-Ronaldo lors du même été. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait voir Manchester City lui couper l'herbe sous le pied sur ce dossier.

Ronaldo proposé à Manchester City pour faire réagir le PSG ?