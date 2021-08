Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Cristiano Ronaldo à Monaco ? « C’est bidon »

Publié le 12 août 2021 à 20h25 par Alexis Bernard mis à jour le 12 août 2021 à 20h31

Depuis plusieurs heures, une rumeur alimente la très mouvementée vie des réseaux sociaux. Elle concerne une possible arrivée de Cristiano Ronaldo à Monaco. Le 10 Sport a pris les informations auprès des personnes concernées pour faire la lumière sur ce "dossier".

Après l'arrivée de Lionel Messi, tous les rêves sont permis. Même celui de voir Cristiano Ronaldo le rejoindre du côté de la Ligue 1 ? Le PSG aurait aimé faire cet incroyable doublé. Mais pour le coup, il s'agit d'un autre club dont il est question sur Twitter, depuis quelques heures. CR7 aurait en effet été aperçu dans un établissement de luxe, l'Hôtel de Paris, situé au coeur de Monaco. Et il ne serait pas seul, mais très bien accompagné, puisque Dmitry Rybolovlev, le milliardaire russe, propriétaire de l'AS Monaco, serait avec lui. L'occasion d'évoquer, ensemble, une possible arrivée à Monaco.

Rien du tout pour Cristiano