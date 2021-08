Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Mbappé… Pérez voit grand pour Ancelotti !

Publié le 12 août 2021 à 19h00 par Th.B.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez aurait la volonté première d’attirer Kylian Mbappé cet été et d’à terme boucler la venue d’Erling Braut Haaland.

Directeur sportif du PSG, Leonardo songerait à Erling Braut Haaland pour oublier Kylian Mbappé à l’été 2022, le champion du monde refusant toujours catégoriquement de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Cependant, il se pourrait que le feuilleton Haaland ne tourne pas en la faveur du PSG, ni de Chelsea, mais en celle du Real Madrid. Depuis quelque temps, le club merengue est annoncé comme la potentielle future destination du serial buteur du Borussia Dortmund et cette tendance a une nouvelle fois été confirmée ces dernières heures.

Florentino Pérez voudrait faire coup double avec Mbappé et Haaland !