Mercato - PSG : Le Real Madrid va faire une offre colossale pour Kylian Mbappé !

Publié le 12 août 2021 à 17h10 par A.D. mis à jour le 12 août 2021 à 18h14

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé serait encore et toujours dans le viseur du Real Madrid. Selon la presse espagnole, le club merengue compterait frapper fort cet été pour le numéro 7 du PSG. Dans cette optique, Florentino Pérez envisagerait de formuler une offre de près de 120M€.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Kylian Mbappé place le PSG dans une position très difficile. En effet, le club parisien pourrait être contraint de vendre son numéro 7 cet été s'il ne parvient pas à le prolonger très vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait en embuscade et aurait déjà prévu de lancer une grosse offensive pour faire plier le PSG.

Pérez compte offrir 120M€ au PSG pour Kylian Mbappé