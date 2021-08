Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce comportement de Mbappé qui enflamme la presse espagnole !

Publié le 12 août 2021 à 11h15 par H.G. mis à jour le 12 août 2021 à 11h28

Alors que Kylian Mbappé ne s’est toujours pas prononcé sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG, son mutisme commence à faire réagir de l’autre côtés de Pyrénées.

À quoi joue Kylian Mbappé ? C’est une question qui trotte dans la tête de bon nombre d’observateurs du PSG depuis quelques heures. Rappelons le contexte : le club de la capitale vient de frapper un coup légendaire sur le marché des transferts en enregistrant l’arrivée de Lionel Messi dans son effectif. Neymar et les autres sont ravis, Sergio Ramos, grand adversaire de l’Argentin pendant des années, lui a souhaité la bienvenue en ironisant leur rivalité. Seulement voilà, Kylian Mbappé ne s’est toujours pas exprimé sur la chose. Aucun commentaire sur les réseaux sociaux, aucun like, rien, et cela commence à faire grogner une partie des supporters du PSG sur les réseaux sociaux.

Le mutisme de Kylian Mbappé sur Lionel Messi interroge