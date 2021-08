Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Di Maria, Paredes… Cette révélation de Messi !

Publié le 12 août 2021 à 10h45 par H.G.

Alors qu’il a rejoint le PSG ce mardi, Lionel Messi révèle avoir toujours tenu au courant ses amis qui évoluent au sein du club parisien de sa possible arrivée.

C’est peut-être l’une des choses que Neymar voulait le plus au monde, et cela est maintenant une réalité. Oui, l’international brésilien va maintenant pouvoir refaire équipe avec son grand ami Lionel Messi au PSG. Et pour cause, le natif de Rosario âgé de 34 ans a rejoint le club de la capitale ce mardi en paraphant un contrat de deux ans assorti d’une année optionnelle supplémentaire. Et visiblement, Neymar n’a clairement pas été pris au dépourvu, tout comme Angel Di Maria et Leandro Paredes, tant Lionel Messi les tenait informé de chaque avancée des discussions dans l’optique de son arrivée au PSG.

« On s’est tenu au courant de chaque étape »