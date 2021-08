Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi dévoile les coulisses de son départ du Barça !

Publié le 12 août 2021 à 9h45 par H.G.

Alors qu’il est maintenant un joueur du PSG, Lionel Messi est revenu sur la manière dont s’est déroulé son départ du FC Barcelone avec sa famille.

Il va falloir s’y faire, Lionel Messi ne rejouera plus sous le maillot du FC Barcelone. Non, l’international argentin a officiellement rejoint le PSG ce mardi en paraphant un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option. Ce faisant, le Barça a vu son homme providentiel s’en aller librement en raison de son incapacité à le prolonger du fait de ses finances dans le rouge. Et si ce départ a touché Lionel Messi, comme il l’avait clairement montré lors de sa conférence de presse d’adieux au club catalan, la famille de celui qu’on surnomme La Pulga a également connu une période difficile au moment de l’annonce de son départ.

« Nous avons pleuré »