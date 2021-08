Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce terrible constat sur la situation de Sergio Agüero !

Publié le 12 août 2021 à 4h30 par T.M.

Arrivé à Barcelone pour jouer avec Lionel Messi, Sergio Agüero se retrouve aujourd’hui un peu seul en Catalogne. A-t-il alors encore sa place chez les Blaugrana ?

Depuis son élection au poste de président du FC Barcelone, Joan Laporta a tout fait pour convaincre Lionel Messi. Et pour cela, le président blaugrana n’a pas hésité à aller chercher cet été un certain Sergio Agüero, qui était libre après la fin de son contrat à Manchester City. Très proche de Messi, El Kun était donc l’un des grands arguments pour retenir son compatriote argentin. Toutefois, cela n’aura pas fonctionné puisque La Pulga est aujourd’hui au PSG. Quid alors d’Agüero ?

« Cela n’a plus de sens »