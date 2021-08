Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche ses vérités sur les coulisses de l'opération Messi !

Publié le 11 août 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Alors que le PSG a officialisé l'arrivée de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi s'est prononcé sur les coulisses de cette opération légendaire, confirmant que tout avait été très rapide.

La Paris Saint-Germain vient donc de réaliser l'une des opérations les plus sensationnelles de l'histoire. En effet, Lionel Messi s'est officiellement engagé avec le club de la capitale. La star argentine s'est engagée avec le PSG jusqu'en juin 2023 avec une année en option. Un dossier rondement mené puisque le feuilleton n'aura duré que quelques jours. Jeudi dernier, le FC Barcelone a annoncé par le biais d'un communiqué être incapable de prolonger le contrat de La Pulga contraint de quitter son club de toujours. Dans la foulée, l'entourage de Lionel Messi a contacté le PSG comme révélé par L'Equipe . Et tout est allé très vite puisque quatre jours après, le sextuple Ballon d'Or s'est engagé avec le PSG. Nasser Al-Khelaïfi a d'ailleurs dévoilé les coulisses de cette opération.

«On a été très rapides»