Mercato - PSG : Al-Khelaïfi annonce la couleur après l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 11 août 2021 à 17h15 par H.G.

Alors que le PSG vient d’annoncer la signature de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi estime que son arrivée peut être plus que bénéfique pour permettre au club de la capitale de remplir ses objectifs.

Lionel Messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Si cette phrase peut encore sembler folle pour certains, elle est pourtant bel et bien réelle. L’international argentin a effectivement paraphé un contrat de deux ans avec le club de la capitale assorti d’une année supplémentaire en option et d’un salaire fixé à 35 M€/an net bonus inclus. Ce faisant, le PSG s’est offert un trio d’attaque composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé afin de rêver plus grand et de remporter sa première Ligue des champions tant attendue.

« Notre objectif, tout le monde le connait »