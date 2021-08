Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Cristiano Ronaldo prêt à rejoindre Messi en Ligue 1 ? Il répond !

Publié le 12 août 2021 à 4h00 par T.M.

La Ligue 1 a donc accueilli Lionel Messi. Pourrait-on maintenant voir Cristiano Ronaldo en faire de même ? Le joueur de la Juventus a été sollicité sur le sujet.

Désormais, tous les regards seront braqués vers la Ligue 1. En effet, le PSG a réussi l’incroyable prouesse de réunir Lionel Messi et Neymar, tout en les associant à Kylian Mbappé. Forcément, cela va changer la vision que tout le monde a sur le championnat de France. Et si cela ouvrait la porte à l’arrivée d’autres stars ? Pourrait-on revoir un duel entre Cristiano Ronaldo et Messi en Ligue 1 ? Défenseur central du LOSC et international portugais, José Fonte n’a pas hésité à poser la question à son compatriote de la Juventus.

CR7 en Ligue 1 ?