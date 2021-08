Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Encore une ouverture pour Longoria avec un crack de L2 ?

Publié le 12 août 2021 à 2h45 par A.M.

Dans le viseur de l'OM, Amine Adli a repoussé deux offres de grands clubs européens, ce qui relance l'hypothèse d'un départ libre dans un an.

Déjà très actif sur le mercato, l'OM pourrait toutefois encore se renforcer d'ici le 31 août. Le nom d'Amine Adli a d'ailleurs circulé ces dernières semaines. Un dossier compliqué compte tenu de l'intérêt de grands clubs européens tels que l'AC Milan ou encore le Bayern Munich. Damien Comolli, président de Toulouse, confirme d'ailleurs avoir reçu deux offres importantes, refusées par Amine Adli. Un départ libre dans un an devient donc possible, ce qui pourrait arranger les affaires de l'OM qui n'aura pas à débourser d'indemnité de transfert. Damien Comolli est en tout cas très clair sur le sujet.

Adli a refusé deux grosses offres