Mercato - PSG : Le nouvel avertissement d’Al-Khelaïfi à Mbappé pour son avenir !

Publié le 12 août 2021 à 9h10 par Th.B.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi en a rajouté une couche sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé en faisant bien savoir que ce serait l’incompréhension la plus totale en interne s’il ne choisissait pas de renouveler son engagement envers le club.

Alors que Lionel Messi a été la cerise sur le gâteau d’un mercato déjà plutôt impressionnant puisque pour cinq recrues, seul le transfert d’Achraf Hakimi ayant requis une indemnité de transfert, Nasser Al-Khelaïfi a laissé planer le doute quant à une potentielle nouvelle arrivée d’ici la fin du mercato estival lors d’un entretien accordé à L’Équipe . Le président du PSG a profité de cette entrevue afin d’envoyer un nouveau message à Kylian Mbappé après la conférence de presse de présentation de Lionel Messi ce mercredi. Le patron parisien a une nouvelle fois assuré que Mbappé était, malgré son contrat qui n’a pas été prolongé et qui court jusqu’en juin 2022, au « centre » du projet sportif du PSG en n’omettant pas de lui remettre une petite pression sur les épaules.

« Personne ne comprendrait s’il partait aujourd’hui »