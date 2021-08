Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rendez-vous est pris pour… Paul Pogba !

Publié le 12 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Certes, Paul Pogba ne voudrait pas prolonger son contrat à Manchester United comme en atteste la dernière information anglaise à ce sujet. Néanmoins, son départ pour le PSG ou ailleurs n’en serait pas plus précis.

Bien que Lionel Messi ait déposé ses valises quasiment dans la foulée de son départ annoncé du FC Barcelone, le PSG pourrait toujours tenter un dernier coup sur le marché comme Nasser Al-Khelaïfi l’a laissé entendre mercredi soir. De quoi confirmer l’information de Paris-Fans divulguée lundi, selon laquelle une sixième arrivée au PSG pourrait se concrétiser d’ici la fin du mercato. Toujours sous le charme de Paul Pogba, le PSG songerait à lancer une offensive auprès de Manchester United alors que le contrat du Français ne court que jusqu’en juin 2022. Cependant, cette opération serait reportée.

Pogba a recalé Manchester United, mais…