Mercato - PSG : Après Messi, Al-Khelaïfi rêve de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 août 2021 à 9h15 par T.M.

Ayant acté le départ de Kylian Mbappé pour l’été 2022, le PSG aurait les idées claire pour le remplacer : faire venir Cristiano Ronaldo.

Du côté du PSG, un feuilleton en remplace un autre. Alors que l’arrivée de Lionel Messi est désormais réglée, les regards se tournent désormais vers Kylian Mbappé. Et les interrogations sont désormais encore plus nombreuses. Va-t-il accepter de prolonger face au recrutement XXL opéré par le PSG ? Est-il toujours décidé à faire ses valises ? Ce jeudi, AS assure que Mbappé partira… en 2022, soit à la fin de son contrat. En effet, le club de la capitale aurait pris conscience qu’il ne pourrait pas faire changer d’avis sa pépite française et par conséquent, son départ libre dans un serait aujourd’hui acté.

Un duo Messi-Cristiano Ronaldo ?