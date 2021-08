Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La bombe de la presse espagnole sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 12 août 2021 à 8h15 par T.M.

Ces dernières heures, Nasser Al-Khelaïfi n’a cessé de mettre la pression sur l’avenir de Kylian Mbappé. Pourtant, en coulisse, le président du PSG se ferait visiblement fait une raison à ce sujet.

Kylian Mbappé avait réclamé une équipe compétitive, le PSG lui offre cet été. En effet, avec les arrivées de Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma et maintenant Lionel Messi, le club de la capitale a mis toutes les chances de son côté pour convaincre le Français. Mais est-ce suffisant ? Ce mardi, en marge de la présentation de La Pulga, Nasser Al-Khelaïfi a été très clair avec Mbappé, il n’a désormais plus d’excuse, lui qui entre dans sa dernière année de contrat avec le PSG.

Un départ dans un an !