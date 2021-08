Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a un boulevard pour Eduardo Camavinga !

Publié le 12 août 2021 à 7h45 par Th.B.

Alors qu’il semblait être une piste activée par Manchester United, Eduardo Camavinga n’intéresserait plus les Red Devils pour le moment puisqu’ils seraient convaincus de conserver Paul Pogba cette saison. De quoi faire les affaires du PSG avec le milieu du Stade Rennais.

Depuis de longues semaines à présent, comme le10sport.com vous l’avait confié en mai avec le fait que le PSG l’appréciait à l’unanimité, le nom d’Eduardo Camavinga revient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Et alors que la priorité du Paris Saint-Germain semblait être Paul Pogba jusqu’ici, Foot Mercato a récemment révélé que Nasser Al-Khelaïfi prévoirait de lancer une offensive auprès du Stade Rennais d’ici la fin du mercato afin de mettre la main sur le jeune international français âgé de 18 ans. Et le président du PSG aurait le champ libre pour tenter sa chance.

United laisserait tomber le dossier Camavinga !