EXCLU - Mercato - PSG : Arsenal à fond sur Camavinga (Rennes) !

Publié le 10 mai 2021 à 10h45 par Alexis Bernard

Chassé par le PSG, Eduardo Camavinga est surtout la cible d’Arsenal qui met tout en œuvre, en coulisses, pour tenter de le récupérer.

Après une saison mitigée, Eduardo Camavinga reste un joueur chaudement courtisé. Le milieu de terrain du Stade Rennais sera l’un des grands acteurs du mercato qui arrive et les clubs sont déjà tous plus ou moins clairement positionnés. En première ligne, on retrouve effectivement le PSG. Camavinga plaît à toutes les strates du club parisien, tant pour ses qualités, sa précocité, son potentiel et l’image qu’il véhicule. Mais dans le dossier Camavinga, il y a un club qui se démarque très nettement par sa motivation et ses actions en coulisses.

Priorité d’Arsenal !

Selon nos informations, Arsenal met tout en œuvre pour être parfaitement positionné dans le dossier Camavinga. Les Gunners sont au taquet et semblent avoir fait du milieu de terrain de 18 ans leur grande priorité de l’été. Sous contrat avec Rennes jusqu’en juin 2022, l’international français est clairement un sujet de départ pour l’écurie bretonne. Et après avoir confié la gestion de ses intérêts à Jonathan Barnett, parfaitement implanté en Premier League (il gère notamment Mason Mount à Chelsea, Jack Grealish à Aston Villa ou encore Ben Chillwell à Chelsea), une opération d’envergure est dans les tuyaux. Reste à savoir combien Arsenal sera prêt à dépenser pour cette année de contrat au Stade Rennais. En dessous des 50 millions d’euros semble très peu probable.