Mercato - OM : La compagne de Thauvin proche de faire capoter son départ ?

Publié le 10 mai 2021 à 9h10 par A.C.

En fin de contrat, Florian Thauvin a décidé de quitter l’Olympique de Marseille pour s’engager en faveur du club mexicain des Tigres. Pourtant, sa compagne aurait pu tout faire basculer...

C’est un choix qui n’a pas manqué de surprendre. Alors que Pablo Longoria a tout fait pour le prolonger, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, Florian Thauvin a décidé de quitter l’Olympique de Marseille à la fin de son contrat. Le Champion du monde s’est engagé en faveur des Tigres, club de son ancien coéquipier André-Pierre Gignac. Il y aurait signé un contrat de cinq ans avec un salaire de 5M€ net par an, avec plusieurs bonus à la clé et une prime à la signature allant de 5 et 7M€, d’après les différentes sources.

Thauvin a dû convaincre sa compagne