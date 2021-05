Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent pour le nouveau coup de Leonardo !

Publié le 10 mai 2021 à 8h45 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé ce dimanche qu’un accord a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Julian Draxler dans l’optique d’une prolongation de son contrat, le dénouement du dossier pourrait intervenir très prochainement.

C’est une prolongation que personne ou presque ne voyait venir il y a encore quelques semaines. Julian Draxler s’est effectivement montré globalement décevant au PSG depuis son arrivée en janvier 2017, et il était donc annoncé qu’il partirait libre le 30 juin prochain au terme de son contrat. Seulement voilà, l’arrivée de Mauricio Pochettino a tout changé. En effet, l’Argentin a décidé de le relancer et aurait même plaidé en sa faveur auprès de Leonardo pour qu’il soit prolongé. Et cela aurait payé puisque L’Equipe a annoncé ce dimanche soir que Julian Draxler et le PSG ont trouvé un accord dans l’optique d’une prolongation de trois ans.

La prolongation de Julian Draxler sera conclue dans les prochains jours !