Mercato - PSG : Grâce à Neymar, Leonardo pourrait avoir un boulevard pour Messi !

Publié le 10 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Pourtant plus proche d’une prolongation de contrat que d’une venue au PSG d’après la presse ibérique, Lionel Messi pourrait tout changer pour son avenir en raison du choix de Neymar de poursuivre à Paris.

Comme la RAC1 l’a révélé ces derniers jours avant que Neymar ne prolonge son contrat au PSG jusqu’en juin 2025, le Brésilien aurait vu d’un bon oeil un retour au FC Barcelone. Un sentiment qui serait d’ailleurs partagé par le club culé et Lionel Messi. Le capitaine du FC Barcelone serait ouvert à l’idée de rallonger son aventure longue de 21 années au Barça à condition que les dirigeants puissent lui permettre d’étancher sa soif de titres en formant une équipe compétitive cet été. La venue de Neymar aurait été escomptée par La Pulga et sa prolongation du PSG pourrait tout changer pour Messi et pour Leonardo dans ce dossier chaud.

La prolongation de Neymar relancerait le dossier Messi !