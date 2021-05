Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Le double jeu de Neymar !

Publié le 10 mai 2021 à 5h15 par T.M.

Neymar a donc fini par prolonger avec le PSG. Toutefois, en coulisse, le discours du Brésilien n’aurait pas tout le temps été le même à propos de son avenir.

Le verdict est tombé ce samedi, Neymar a bel et bien prolongé avec le PSG. Désormais, le Brésilien est sous contrat jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. Et suite à cette signature, Neymar n’avait d’ailleurs pas caché sa joie, assurant : « C’est un grand bonheur de prolonger l’aventure au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux à Paris. C’est une vraie fierté de faire partie de ce groupe, de travailler avec ces joueurs, ce grand entraîneur et de faire partie de l’histoire de ce club. Ce sont des choses qui me font croire encore plus à ce grand projet ».

Les différents discours de Neymar