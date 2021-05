Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Galtier, Tapie... Cet échange surréaliste sur la vente de l’OM !

Publié le 10 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Malgré les nombreux démentis de l'OM concernant la vente du club, les rumeurs ne cessent d'enfler et l'échange entre Stéphane Tapie et Christophe Galtier a remis le feu aux poudres.

Depuis quelques semaines, l'OM ne cesse de démentir les rumeurs entourant la vente du club, à l'image de Pablo Longoria ces derniers jours : « La question d’une vente, depuis janvier, McCourt a dit qu’il ne vendait pas le club. Il a communiqué dans différents entretiens que le club n’était pas en vente. Il a dit aux supporters que le club n’est pas en vente. Dans mes discussions avec lui, on parle du futur. Il y a des intérêts des gens pour nous déstabiliser. Pour le moment, le club n’est pas en vente ». Un discours également tenu par Frank McCourt devant les supporters. Et pourtant, les rumeurs se poursuivent.

Galtier et le fils de Tapie évoquent la vente de l'OM