Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Arabie Saoudite... Faut-il croire McCourt et Longoria ?

Publié le 29 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Le feuilleton de la vente de l'OM n'en finit plus d'alimenter les débats. Entre les informations évoquant une vente imminente et les démentis marseillais, difficile d'y voir clair. Mais qui dit vrai ?

La vente de l'Olympique de Marseille tient en haleine les supporters olympiens. Et pour cause, en février dernier, le journaliste Thibaud Vézirian assurait que Frank McCourt avait accepté de vendre le club phocéen à Al-Walid Bin Talal, précisant même que le communiqué pour l'officialisation était prêt. Cependant, non seulement rien n'a été annoncé, mais surtout, les démentis se sont enchaînés du côté de l'OM. Toutefois, tout a encore été relancé il y a quelques jours par une enquête de So Foot qui citait notamment une source qui se montrait catégorique : « L’OM est vendu, et l’officialisation est pour bientôt . » Alors qui croire dans ce feuilleton ?

Longoria dément à son tour