Mercato - OM : Longoria aurait les idées claires pour l’avenir de Kamara !

Publié le 29 avril 2021 à 17h10 par T.M.

Alors que l’avenir de Boubacar Kamara est incertain du côté de l’OM, Pablo Longoria saurait déjà ce qu’il veut et ne veut pas faire dans ce dossier.

Parmi les candidats au départ à l’OM cet été, Boubacar Kamara fait partie des favoris. En effet, alors que le joueur de Jorge Sampaoli est sous contrat jusqu’en 2022, c’est lui qui dispose de la plus grande valeur marchande au sein du club phocéen et cela pourrait faire du bien aux finances olympiennes. Malgré cela, Pablo Longoria ne désespère pas de conserver Kamara. « On a parlé avec le clan Kamara. Il a dit qu’il était focalisé sur la fin de la saison. Après ça, on discutera. C’est toujours une question de parler. Personne ne sait ce qui nous attend. Notre intention est de continuer à parler avec Bouba. On doit continuer à discuter, à trouver la meilleure solution », expliquait ce mercredi le président de l’OM.

Une prolongation ou un départ !