Mercato - OM : Les confidences de Longoria sur l’avenir de Boubacar Kamara !

Publié le 28 avril 2021 à 14h10 par T.M.

Cet été, le cas de Boubacar Kamara sera l’un des gros sujets du côté de l’OM. Alors que l’avenir du Français est incertain, Pablo Longoria a fait un point ce mercredi.

Compte tenu des finances dans le rouge de l’OM, Pablo Longoria va devoir vendre cet été. Et au moment d’évoquer les futurs départs sur la Canebière, les regards se tournent notamment vers Boubacar Kamara. Le protégé de Jorge Sampaoli n’a plus qu’un an de contrat et est le joueur le plus bankable à l’OM. Ainsi, pour récupérer un joli chèque et éviter un départ libre dans un an, Kamara pourrait être vendu, à regret, par les Phocéens.

« On doit continuer à discuter, à trouver la meilleure solution »