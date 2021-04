Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet énorme conseil glissé à Kamara pour son avenir !

Publié le 24 avril 2021 à 5h30 par T.M.

A l’approche de la fin de la saison, les questions se posent sur l’avenir de Boubacar Kamara. A ce sujet, Marc Libbra a d’ailleurs tenu à conseiller le joueur de l’OM.

Cet été, il va y avoir du mouvement à l’OM. Au rayon des départs, cela pourrait notamment être animé. Alors que Pablo Longoria va chercher à se séparer de certains indésirables, il va également devoir vendre certaines grosses valeurs marchandes afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Et dans ce cas là, tous les regards se tournent notamment vers Boubacar Kamara, le joueur le plus bankable à l’OM. Alors, le Marseillais doit-il partir ou rester ?

« Si je suis Kamara, je vous remercie… »