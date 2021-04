Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara lâche une précision de taille sur son avenir !

Publié le 22 avril 2021 à 15h10 par G.d.S.S.

Même s’il a clairement laissé entendre qu’il pourrait quitter l’OM cet été, Boubacar Kamara a indiqué qu’il pourrait envisager une prolongation de contrat même en l’absence de Ligue des Champions.

Parmi les joueurs annoncés avec insistance sur le départ l’été prochain à l’OM, le nom de Boubacar Kamara revient avec insistance, d’autant que le jeune milieu défensif phocéen n’aura plus qu’une seule année de contrat avec son club formateur cet été. Interrogé ce jeudi en conférence de presse, Kamara a semé le trouble sur son avenir : « C'est plus le projet sportif qui peut me convaincre de rester. J'ai un peu tout vécu ici. Cela fait 4 ans que je suis ici donc c'est le projet qui va me faire prendre la décision (…) Après tout ce que j'ai vécu ici, je suis prêt à aller n'importe où », a-t-il notamment confié. Mais l’absence probable de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions aura-t-elle une influence sur son futur choix de carrière ?

Kamara ne décidera pas en fonction de la C1