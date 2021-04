Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enfin un joli pactole en vue pour McCourt ?

Publié le 22 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il est devenu ces dernières années un élément indispensable de l’OM, Boubacar Kamara entre plus que jamais dans les plans de Jorge Sampaoli. Mais en cas de grosse offre, le minot pourrait rapporter gros à Frank McCourt…

Plus que jamais en quête de liquidités, l’OM devra donc impérativement effectuer une ou plusieurs grosses ventes afin de renflouer ses caisses dans les mois à venir. Et le nom de Boubacar Kamara est logiquement évoqué à cet effet, le jeune milieu de terrain défensif de l’OM ayant une valeur marchande conséquente : « Ça dépend des offres du marché, si une offre de 100M arrive, ça serait irresponsable de refuser. Tous les joueurs ont un prix. Il faut choisir le bon moment pour vendre le joueur, mais pas pour affaiblir le club », avait d’ailleurs indiqué Pablo Longoria en mars dernier sur l’avenir incertain de Kamara à l’OM. Et il sera effectivement compliqué de le conserver…

Kamara pourrait rapporter gros à l’OM

Comme l’a indiqué RMC Sport, Jorge Sampaoli aimerait beaucoup pouvoir conserver Boubacar Kamara la saison prochaine à l’OM, mais l’entraîneur argentin aurait parfaitement conscience que Longoria ne pourra pas dire non à une grosse offre pour son protégé. D’autant que Frank McCourt ferait pression en coulisses depuis l’été dernier pour effectuer de grosses ventes, et Kamara pourrait donc lui permettre de récupérer une somme conséquente.