Mercato - OM : Une nouvelle bombe est lâchée pour la vente de l’OM !

Publié le 21 avril 2021 à 8h15 par T.M.

Depuis plusieurs mois maintenant les informations se multiplient concernant la vente de l’OM. Et malgré les nombreux démentis, certains persistent à dire que le club phocéen va être prochainement cédé.

Dernièrement, Frank McCourt avait été très clair et répété à plusieurs reprises : l’OM n’est pas à vendre. D’ailleurs, sur la Canebière, l’Américain vient d’entamer un nouveau chapitre de son projet avec Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. De quoi alors mettre un terme à toutes ces rumeurs de rachat de la part de l’Arabie Saoudite et du prince Al-Walid Bin Talal ? A ce sujet, les informations se sont multipliées et certains, à l’instar de Thibaud Vézirian, ont assuré que l’OM était d’ores et déjà vendu aux Saoudiens. Et le journaliste français n’est visiblement pas le seul à penser cela.

« L’OM est vendu »