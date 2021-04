Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avantage Leonardo pour Lionel Messi ?

Publié le 21 avril 2021 à 7h45 par La rédaction

Certaines indiscrétions sorties dans les médias espagnols amènent à penser que Messi pourrait pencher en faveur du PSG. Analyse.

Selon les informations du média espagnol Cuatro , Lionel Messi aurait discuté brièvement avec Joan Laporta après le sacre du Barça en Coupe du Roi, échange au cours duquel les deux hommes auraient parlé de l'avenir. Lionel Messi aurait alors tenu à rassurer le président sur au moins un point : il fera bien les choses, que ce soit en cas de départ ou s'il venait à rester. « Presi, que je parte ou je reste, je rendrai les choses faciles », aurait simplement glissé Lionel Messi à Joan Laporta.

Si Messi avait été convaincu par Laporta…

Apparemment anecdotique, la phrase de Messi est en fait loin d’être anodine : dans un contexte où le président Laporta lui a déjà exposé son projet, et tenté de le convaincre, le fait que Messi reste aussi indécis et en arrive à rassurer son président sur son comportement au moment de trancher, amène à penser qu’il penche aujourd’hui pour un départ. Dans le cas inverse, s’il avait été convaincu par Laporta, il aurait déjà émis des messages beaucoup plus clairs.