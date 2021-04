Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a son avenir entre les mains…

Publié le 21 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

N’ayant pas fait l’unanimité cette saison, Zinedine Zidane était sujet à un licenciement. À présent, c’est l’entraîneur du Real Madrid qui a les clés pour son avenir comme Florentino Pérez l’a souligné.

Régulièrement pointé du doigt par les médias ibériques pour son manque de résultats cette saison et particulièrement à l’approche du premier Clasico en octobre dernier et à la toute fin de la phase de poule de la Ligue des champions qui aurait pu être le terminus du Real Madrid de cette édition, Zinedine Zidane semble être parvenu à inverser la tendance et son licenciement n’est à présent plus un sujet d’actualité. Au contraire, ce qui fait couler beaucoup dans la presse est son potentiel choix de partir de lui-même, lui qui a ouvert la porte dernièrement à un challenge en Italie. Mais pour Florentino Pérez, il n’y a pas de doute, sa confiance est toujours totale en Zinedine Zidane.

Florentino Pérez s’enflamme pour «l’heureux» Zinedine Zidane