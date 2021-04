Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid fait une fleur à Leonardo pour… Cristiano Ronaldo !

Publié le 21 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’un bras de fer avec le Real Madrid semblait se dessiner pour Cristiano Ronaldo, le PSG aurait désormais le champ libre puisque le président madrilène Florentino Pérez a nié tout retour du Portugais.

À l’instar de l’été dernier, dans la foulée de la désillusion de la Juventus en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois été annoncé sur le départ après la débâcle de la Vieille Dame face à Porto au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. De quoi permettre aux différents médias de s’imaginer un départ de Cristiano Ronaldo à l’intersaison, soit à un an de l’expiration de son contrat à la Juventus. Le PSG et le Real Madrid seraient les deux options les plus probables d’après la presse. Néanmoins, il ne faudrait plus compter sur le Real Madrid.

Le Real Madrid n’ira pas sur Cristiano Ronaldo