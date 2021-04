Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Gareth Bale a pris un gros tournant !

Publié le 21 avril 2021 à 1h00 par Th.B.

Prêté pour l’intégralité de la saison à Tottenham, Gareth Bale ne serait pas forcément destiné à revenir au Real Madrid à l’intersaison puisque les Spurs, qui auraient la priorité sur sa signature, pourraient se laisser tenter par offrir Bale aux supporters du nouveau stade de Tottenham la saison prochaine.

Gareth Bale est venu à Tottenham pour se relancer et se mettre dans les meilleures dispositions afin d’être au mieux de sa forme pour disputer l’Euro avec la sélection galloise. Indésirable au Real Madrid, n’entrant plus dans les plans de Zinedine Zidane, Bale a montré un visage plus conquérant à Tottenham, mais n’a plus joué sur la fin avec José Mourinho qui a finalement été remercié par la direction des Spurs lundi. Prêté jusqu’en juin prochain par le Real Madrid, un retour de Bale à la Casa Blanca est dans les tuyaux puisque aucune option d’achat n’a été incluse dans l’accord convenu entre le Real Madrid et Tottenham. Néanmoins, les Spurs auraient toujours une main sur Bale à l’approche du mercato.

Tottenham serait prioritaire pour Bale !