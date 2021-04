Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Florentino Pérez totalement relancé à cause de la Super Ligue ?

Publié le 20 avril 2021 à 21h30 par B.C. mis à jour le 20 avril 2021 à 22h37

Alors que certains clubs auraient entamé les démarches pour quitter la Super Ligue, les instigateurs du projet pourraient voir leur avenir être menacé, et Florentino Pérez, président du Real Madrid, n’y échapperait pas.

C’est un nouveau coup de tonnerre qui frappe le monde du football ce mardi soir. Alors que douze clubs ont annoncé vouloir organiser une Super Ligue européenne, en concurrence avec la Ligue des champions de l’UEFA, certains de ses membres fondateurs auraient décidé de faire marche arrière. Chelsea et Manchester City auraient d’ores et déjà entamé les démarches pour quitter le projet contesté par une très large majorité des supporters. L’avenir de la Super Ligue est ainsi très incertain, et les instigateurs du projet sont également menacés.

Une démission de Florentino Pérez envisageable ?

Les dirigeants à l’origine du projet de la Super Ligue pourraient en effet faire les frais de ce possible fiasco à venir. D’après talkSPORT , Ed Woodward aurait démissionné de son poste de vice-président exécutif de Manchester United, et Florentino Pérez se retrouverait également dans une position inconfortable. D’après les informations divulguées par le journaliste Constantin Eckner sur Twitter , la pression serait mise sur le président du Real Madrid pour inciter ce dernier à démissionner. Pour rappel, Florentino Pérez est le président de la Super Ligue et défend coûte que coûte ce projet depuis son lancement officiel.