Mercato - Real Madrid : L'avenir de Zidane dicté par... Cristiano Ronaldo ?

Publié le 20 avril 2021 à 19h00 par A.D.

Pour remplacer Hans-Dieter Flick, le Bayern aurait fait de Zinedine Zidane sa priorité. Pour battre la concurrence de la Juventus, qui serait également sur les traces du Français, le club bavarois aurait fait savoir qu'il comptait faire une offre supérieure aux Bianconeri. Toutefois, cela pourrait ne pas être suffisant pour le Bayern, car Zinedine Zidane a une attache particulière pour la Juve et il pourrait y retrouver son ancien protégé Cristiano Ronaldo.

Alors qu'Hans-Dieter Flick serait de plus en plus proche de la sortie à Munich, le Bayern s'activerait déjà pour lui trouver un héritier. D'après les indiscrétions de Diario Gol , le club bavarois en pincerait grandement pour Zinedine Zidane et en aurait fait sa priorité pour la succession d'Hans-Dieter Flick. Toutefois, l'écurie basée à Munich pourrait voir la Juventus de Cristiano Ronaldo lui couper l'herbe sous le pied sur ce dossier. Et ce, malgré ses moyens incommensurables.

Zidane prêt à rejoindre Ronaldo à la Juve ?