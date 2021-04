Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme danger se confirme pour Zidane avec Camavinga !

Publié le 20 avril 2021 à 14h00 par H.G.

Alors qu’Eduardo Camavinga est annoncé dans le viseur du Real Madrid, le Bayern Munich serait passé à l’action pour recruter le joueur du Stade Rennais.

À seulement 18 ans, Eduardo Camavinga s’est imposé comme l’une des grandes promesses du football européen. Cela s’est logiquement accompagné d’un intérêt croissant des grands clubs européens à l’égard du milieu du Stade Rennais, à commencer par celui du Real Madrid. Le club madrilène est en effet annoncé sur ses traces depuis près d’un an dans la mesure où il souhaiterait en faire le successeur de Casemiro dans son entrejeu. Seulement voilà, la situation contractuelle d’Eduardo Camavinga, sous contrat à Rennes jusqu’en 2022, aurait conduit d’autres clubs à s’intéresser à son profil, et notamment le Bayern Munich.

Le Bayern Munich aurait proposé un contrat à Eduardo Camavinga

Et visiblement, le Real Madrid ferait bien de s’inquiéter de la présence de l’écurie bavaroise dans le dossier. En effet, à en croire les informations dévoilées par Nicolo Schira sur Twitter, le club allemand serait en pourparlers avec le Stade Rennais pour recruter Eduardo Camavinga cet été. Plus encore, le journaliste italien spécialisé dans le mercato indique que le Bayern Munich aurait d’ores et déjà proposé à l’international français un contrat jusqu’en 2026. Reste maintenant à savoir si le Real Madrid parviendra à répondre à cette attaque bavaroise dans le dossier.