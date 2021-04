Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé... Un énorme danger arrive avec la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 9h10 par A.C.

La Super Ligue, dont la création a été tout récemment annoncée, pourrait poser des gros problèmes au Paris Saint-Germain.

C’était dans les tuyaux des puis plusieurs années déjà, c’est désormais officiel. Douze clubs parmi les meilleurs clubs d’Europe ont annoncé la création de la Super Ligue, une compétition continentale qui devrait bientôt voir le jour. La Juventus, Manchester United, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone en font partie... pas le Paris Saint-Germain ! Comme le Bayern Munich ou encore le FC Porto, le PSG s’oppose à cette nouvelle compétition, favorisant donc la nouvelle version de la Ligue des Champions.

Mbappé et Neymar attirés par la Super Ligue ?