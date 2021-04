Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kean, Neymar... Leonardo dessine le PSG de demain !

Publié le 19 avril 2021 à 18h30 par A.C.

Avec Neymar, dont la prolongation ne devrait pas tarder, Leonardo semble décidé à boucler un à un les gros dossiers du Paris Saint-Germain.

Le grand jour ne devrait pas tarder pour les fans de Neymar. Alors qu’il a fait des pieds et des mains pour quitter le Paris Saint-Germain en 2019, afin de retrouver Lionel Messi au FC Barcelone, le Brésilien est plus heureux que jamais en France. Cela va donc se traduire par une prolongation, sur laquelle Leonardo semble travailler depuis plusieurs mois. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que tout est bouclé entre Neymar et le PSG, il ne manquerait plus qu’à trouver le bon moment pour l’annoncer. A en croire Canal + , cela devrait survenir avant la demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City, dont l’aller est programmé pour le 28 avril prochain. Selon nos informations, ce nouveau contrat va lier Neymar au PSG jusqu’en 2026, avec une année supplémentaire en option.

Après Neymar, au tour de Kean ?

Ce lundi, Fabrizio Romano confirme que la prolongation de Neymar au Paris Saint-Germain est bouclée. Le journaliste italien explique sur CBS que le PSG aurait même déjà tout organisé pour l’annonce officielle, qui n’a jamais été aussi proche. Mais ce dossier est loin d’être le seul sur lequel travaillerais Leonardo. Toujours d’après Romano, le directeur sportif du PSG souhaite également régler l’avenir de Moise Kean. Ce dernier n’est en effet que prêté au Paris Saint-Germain, alors qu’aucune option d’achat n’a été insérée lors des négociations avec Everton. Il faut dire que Kean a montré d’excellentes choses depuis son arrivée à Paris, avec 18 buts en 38 rencontres toutes compétitions confondues. Mais la tâche de Leonardo ne s’annonce pas simple ! La Juventus souhaite en effet récupérer son ancien joueur et sur CBS , Romano assure qu’Everton réclamerait au moins 50M€ pour le laisser filer cet été.

