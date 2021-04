Foot - Mercato

Mercato : PSG, OM, OL… La Super Ligue va leur jouer des tours !

Publié le 19 avril 2021 à 13h30 par La rédaction

Alors que la mise en place de la fameuse Super Ligue par les douze clubs de l’élite européenne a fait l’effet d’une bombe ces dernières heures, le PSG ainsi que d’autres formations de Ligue 1 comme l’OM, l’OL ou le LOSC pourraient en payer les frais dès le prochain mercato.

C’est désormais officiel, la révolution est en marche au sein du football européen ! Douze cadors du Vieux continent, à savoir le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham et Arsenal, ont décidé de mettre en place la Super Ligue. Un projet en opposition avec la politique actuelle menée par l’UEFA, notamment dans le cadre du changement de format de la Ligue des Champions. Et si pour le moment le PSG a décidé de ne pas entrer dans la danse, ce choix pourrait lui jouer quelques tours sur le marché des transferts.

Quid de l’avenir de Mbappé avec cette Super Ligue ?

En effet, à l’heure où la direction du PSG tente de boucler quelques dossiers brûlants au niveau des prolongations de contrat, cette mise en place de la Super Ligue pourrait contrarier les plans de Leonardo. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les négociations sont toujours aussi compliquées avec Kylian Mbappé, qui est réticent à l’idée de s’engager sur le long terme au Parc des Princes. Et avec l’instauration de cette compétition d’élite à laquelle le PSG a pour le moment décidé de ne pas prendre part, l’attaquant français pourrait avoir un argument supplémentaire à faire valoir pour envisager de rejoindre le Real Madrid dès cet été, à un an de la fin de son contrat. Mbappé est donc forcément concerné par la nouvelle, mais d’autres stars de Ligue 1 sont dans le même cas.

Depay, Thauvin, Ikoné… L’appel des gros clubs renforcé par cette League ?

Plusieurs stars de notre championnat, comme Florian Thauvin (OM) ou encore Memphis Depay (OL) arriveront en fin de contrat en juin prochain, et ces deux éléments sont respectivement annoncés dans le viseur du Milan AC et du FC Barcelone. Du coup, alors que l’OM et l’OL sont actuellement en train de faire le forcing dans les discussions et ne désespèrent pas à l’idée de leur faire signer une prolongation in-extremis, cette Super Ligue va forcément donner davantage de crédit aux grosses écuries européennes pour Thauvin et Depay cet été. Un argument qui vaut également pour les autres joueurs majeurs de la Ligue 1 surveillés de près à l’étranger même s’ils n’arrivent pas forcément en fin de contrat, comme Arkadiusz Milik (OM), Jonathan Ikoné et Mike Maignan (LOSC) ou encore Houssem Aouar (OL). Le PSG ne devrait pas être le seul club de Ligue 1 à subir les conséquences de la mise en place de cette Super Ligue. Affaire à suivre…